Centinaia di ucraini sono scesi nelle strade di Melitopol e hanno organizzato una protesta come dimostrazione di resistenza contro la presenza russa in città. I manifestanti hanno cantato “Melitopol is Ukraine” e sventolato bandiere ucraine. Durante la protesta sono stati sentiti rumori di spari. Successivamente alcuni dei manifestanti hanno cercato di colpire un veicolo blindato russo mentre passava davanti alla folla.