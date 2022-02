Mentre sono in corso i negoziati tra le delegazioni di Ucraina e Russia (SEGUI L’ORA PER ORA), sui social vengono diffusi diversi video che mostrano i bombardamenti a pochi chilometri da Kiev. Particolarmente intensi quelli a Kharkiv, nella zona orientale del Paese. Qui, denuncia il consigliere del ministero dell’Interno, Anton Herashchenko, sono morte o rimaste ferite decine di persone in un attacco delle forze russe contro zone abitate “Decine di civili sono stati uccisi e centinaia di altri feriti durante i pesanti bombardamenti russi della città di Kharkiv, nell’Ucraina orientale. Il mondo intero deve vedere questo orrore. Morte agli occupanti”, conclude.