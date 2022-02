“Non basta (l’arma, ndr) per fermare gli elicotteri e i carri armati. Ho bisogno di qualcosa per fermarli. Il nemico è Mosca, un solo nemico, è Mosca, che si e’ introdotta nel mio Paese, che è responsabile del fatto che io non veda la mia famiglia. Non posso vivere in queste condizioni, devo combattere, dobbiamo combattere, combatteremo e vinceremo. Questa aggressione deve essere fermata in qualsiasi condizione. Questa aggressione deve essere fermata. Stiamo combattendo, resisteremo”. Così Bob, il comandante della difesa territoriale del distretto di Kiev Obolon, reparto composto da volontari.