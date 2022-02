Nella notte, dopo l’annuncio di Putin, è iniziata l’operazione russa in Ucraina. Sono decine i video postati in rete che mostrano il bagliore e il frastuono delle bombe che stanno colpendo le basi militari ucraine. In particolare gli attacchi missilistici, come ha riferito il ministero dell’Interno ucraino, stanno colpendo i caccia ucraini in un aeroporto fuori Kiev.