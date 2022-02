Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un breve messaggio alla nazione inviato via social, ha cercato di infondere tranquillità al popolo ucraino: “Il presidente Putin ha annunciato un’operazione militare speciale del Donbas – ha detto -. La Russia ha colpito le nostre infrastrutture e le nostre aree di confine”. E poi annuncia: “Stiamo introducendo la legge marziale su tutto il territorio del nostro stato. Un minuto fa, ho parlato con il presidente Biden. Gli Stati Uniti d’America hanno già iniziato ad unire il sostegno internazionale oggi”. E ai suoi concittadini chiede di restare tranquilli: “Rimaniate a casa. Stiamo lavorando, l’esercito sta lavorando. Tutto il settore sicurezza della Difesa dell’Ucraina sta lavorando. Sarò costantemente in contatto con voi, il Consiglio di sicurezza, il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina. Presto parlerò e sarò di nuovo in contatto. Niente panico. Siamo forti. Siamo pronti a tutto. Sconfiggeremo tutti perché siamo l’Ucraina gloria all’Ucraina”