L’iniziativa di Putin “non è in linea con gli accordi di Minsk ed è quindi da condannare assolutamente”. Così il leader M5S Giuseppe Conte parlando con i cronisti dopo l’incontro con una delegazione di balneari. “”Il rischio di un’escalation è sotto gli occhi di tutti. L’iniziativa di Mosca segna un innalzamento del livello critico – ha detto l’ex premier – Dobbiamo scongiurare una guerra. In astratto e per principio una guerra non è accettabile, e ancora di più non può essere accettata dopo due anni di pandemia. Sarebbe una tragedia”. Secondo Conte “l’Unione europea deve rispondere con una sola voce, in modo compatto, all’iniziativa russa. Allo studio ci sono sanzioni e siamo favorevoli a queste sanzioni. Ma l’importante, l’Italia non deve mai abbandonare la linea del dialogo”. “Il dialogo è sempre da assecondare e tutte le finestre diplomatiche vanno tenute aperte”, ha sottolineato poi Conte, rispondendo a chi gli ha chiesto se il premier Mario Draghi debba comunque recarsi a Mosca nonostante l’escalation.