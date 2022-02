La Guardia di finanza ha perquisito su ordine della procura di Sassari le sedi dei presunti beneficiari – e persone a loro collegate – nell’ambito dell’inchiesta relativa a fondi che dallo Ior e dalla Cei sarebbero finiti a enti facenti capo a parenti e amici dell’ex sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato vaticana, il cardinale Angelo Becciu. Le perquisizioni sono scattate a Roma e a Ozieri, Pattada e Bono, in provincia di Sassari. A quanto apprende l’Adnkronos, tra le persone coinvolte c’è uno dei fratelli del cardinale e la sede della Spes. Il filone di indagine dei magistrati sardi, che hanno fatto scattare l’operazione a valle di una rogatoria in Vaticano, non sarebbe direttamente collegato a quello dei promotori di giustizia vaticani.

L’azione dei pm sardi ha provocato una serie di reazioni, prima fra tutte quella della diocesi di Orzieri, che in giornata ha ricevuto la visita della Guardia di finanza. “Nel manifestare formale rispetto verso l’autorità giudiziaria procedente ma anche dolore e rammarico per un’iniziativa così incomprensibile e destabilizzante, si rappresenta che l’attività investigativa in corso appare prima facie infondata, consistendo in accertamenti peraltro eseguiti nello scorso mese di luglio a seguito di contestazioni già smentite sul piano contabile e documentale”: è quanto si legge nella nota dello studio legale Luigi Pisanu-Ivano Iai, che cura gli interessi della diocesi oggetto delle perquisizioni. “Sarà dimostrata la piena legittimità dell’operato della Diocesi, della Caritas e della Spes – si legge ancora – le cui finalità e concrete attività hanno esclusiva natura solidale e di carità istituzionalmente proprie di tali enti. Si riafferma per l’ennesima e, si confida, ultima occasione, che la Diocesi di Ozieri ha sempre operato nel rispetto delle finalità religiose e solidali anche sul piano economico, impegnando le proprie risorse nello spirito di interventi mai affrancati da comprovate situazioni di disagio individuale, familiare o lavorativo. Nell’apprestare siffatti interventi – è argomentato nella difesa – la Diocesi che si identifica nell’operato della Caritas locale e, con essa, si avvale della preziosa collaborazione della cooperativa solidale senza fini di lucro Spes, suo concreto e reale braccio operativo, cui sono state destinate somme regolarmente documentate, contabilizzate e rendicontate nell’inequivocabile e incontestabile assenza di interferenze o condizionamenti da parte di alcuno, men che meno del Cardinale Angelo Becciu, del tutto estraneo alle iniziative dell’ente religioso”.

Sulla stessa linea la presa di posizione dei legali di Becciu, che hanno comunicato di essere “massimamente sereni”: “Il Cardinale, ancorché del tutto estraneo alle iniziative ed alla gestione assunte dalla Diocesi e dagli enti assistenziali – si legge in un comunicato stampa degli avvocati Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo – ha sempre agito condividendone le finalità umanitarie perseguite meritoriamente nel tempo. Sulla scorta delle conclusioni degli investigatori vaticani, che riteniamo platealmente infondate, la Procura di Sassari ha assunto una iniziativa consequenziale, avente ad oggetto i medesimi fatti che, va ricordato, dovranno ancora essere esaminati dal Tribunale vaticano”.