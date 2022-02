Silvio Berlusconi torna a farsi vedere in pubblico dopo il ricovero delle scorse settimane e lo fa allo stadio del Monza, dove la sua squadra ha vinto per 4 a 0 contro la Spal. Al termine della partita si è presentato in conferenza stampa rispondendo a diverse domande a carattere sportivo e non solo: “Ho passato un brutto periodo che non ci doveva essere – ha detto – però ne sono uscito e sto migliorando giorno per giorno, sperando di essere ancora in grado di fare il bene dell’Italia, mantenendo l’unità delle forze politiche”. E a chi gli chiede se è arrabbiato con gli alleati politici, risponde: “Non posso dire di essere arrabbiato, dobbiamo essere consapevoli della nostra superiorità nei confronti della sinistra. E quindi dobbiamo metterci in campo con atteggiamento aggressivo nei confronti degli avversari per puntare sempre a un risultato positivo”