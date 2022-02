È morto in un incidente stradale Alessio Terranova. Lo chef 37enne era reduce dall’esperienza sanremese: aveva cucinato a Casa Sanremo durante il Festival. L’uomo ha perso la vita la scorsa notte a Falcone, nel messinese: la sua auto, una Bmw bianca, si è schiantata contro il guardrail lungo la Strada statale 113, in direzione Palermo. Ancora da accertare le cause che hanno portato la macchina a sbandare fino allo schianto mortale. A bordo con lui un altro uomo, di 33 anni, rimasto ferito e trasferito all’ospedale di Milazzo.

Lo chef aveva lavorato nell’area ospitalità del Festival che lo ha ricordato con un post sui social: “Vicini nel dolore, porgiamo le nostre più sentite condoglianze per la prematura scomparsa di Alessio Terranova. Lo chef pochi giorni fa con orgoglio e passione aveva presentato alcune sue note ricette nella nostra cucina. Oggi è un giorno di immenso dolore per Casa Sanremo, che si stringe alla famiglia e a tutti gli amici”. Terranova, la scorsa settimana, aveva scritto su Facebook: “Terzo classificato come chef line, porto avanti il nostro paese Falcone nel cuore”.

Anche il sindaco di Falcone, Nino Genovese, ha voluto ricordare Terranova in un post su Facebook: “In meno di una settimana dall’immensa soddisfazione professionale di Sanremo e dal farci gioire per te e con te, a lasciarci distrutti e smarriti per il tuo tragico ed improvviso addio alla vita. Avevi tanti progetti di cui mi parlavi con entusiasmo ed anche ingiustizie subite da riscattare. Oggi è un giorno di immenso dolore per tutta la comunità di Falcone, che si stringe alla mamma, al fratello, a tutti i parenti ed ai tantissimi amici”.

Foto Facebook/Casa Sanremo