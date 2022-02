Le manifestazione sono cominciate il 22 gennaio e fino ad ora sono state aperte 80 indagini penali. Secondo la Bbc si sono uniti alla protesta migliaia di manifestanti. Il premier Trudeau: "Non hanno il diritto di bloccare la nostra economia e la nostra democrazia". Ma i dimostranti hanno più volte dichiarato la protesta non cesserà fino a quando le nuove restrizioni non saranno revocate