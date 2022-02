“Vi verremo a prendere in ogni parte del mondo, ovunque vi nascondiate”. Così il presidente Usa Joe Biden nella dichiarazione alla stampa sul raid in Siria nel quale è morto un capo dell’Isis. “Vi troveremo”, ha detto Biden, sottolineando che l’azione statunitense è stata organizzata per “ridurre al minimo le vittime civili”. L’uomo si è fatto esplodere e sono morte 13 persone, tra cui sei bambini.