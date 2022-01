Si ferma a quota 382 la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati nel corso del quinto scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica. Sono 71 voti in meno rispetto ai 453 grandi elettori attribuiti al centrodestra. Gli astenuti sono stati pari a 406. Sergio Mattarella ottiene 46 voti, 38 vanno a Nino Di Matteo, 8 a Berlusconi, 7 a Tajani e altrettanti a Cartabia. Casini incassa 6 voti mentre Draghi ne ottiene 3, Belloni 2. Le schede bianche sono state 11, le nulle 9. In tutto i votanti 530, i presenti 936 su 1009 grandi elettori. Alle 17 un nuovo voto (segui la diretta delle trattative). Ecco il grafico della quinta votazione: