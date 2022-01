Un ragazzo di 25 anni di origine ucraina è stato accoltellato a Torino per non aver rispettato le strisce pedonali mentre era alla guida di un furgone. Il pedone, un 47enne italiano, dopo una lite col conducente ha estratto un coltello serramanico e lo ha trafitto al petto. Il fatto, riportato questo pomeriggio dalle agenzie, è accaduto nella mattinata del 24 gennaio, come scrive l’edizione torinese di Repubblica, in corso Tranqui nel quartiere Cenisia.

Il ragazzo, secondo le fonti, è stato trasportato in codice rosso prima all’ospedale Maria Vittoria e poi trasferito all’ospedale Mauriziano dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza per una ferita al pericardio, la membrana che riveste il cuore. A soccorrerlo, due sottotenenti dell’esercito che lo hanno poi affidato alle cure dei sanitari del 118. Secondo Repubblica, al momento si trova in rianimazione cardiochirurgica e per ora è sotto osservazione. Il 47enne, bloccato dai carabinieri poco dopo l’aggressione, è stato dichiarato in arresto con l’accusa di tentato omicidio.