Un decesso che ha fatto “rumore” perché arrivato alla vigilia dell’apertura delle votazioni per il capo dello Stato. Vincenzo Fasano, deputato di Forza Italia e già senatore per due legislature, coordinatore azzurro a Salerno ed ex assessore regionale campano, è morto domenica all’età di settant’anni. Unanime il cordoglio dei colleghi di partito: “Se n’è andato l’amico e compagno di tante battaglie, una preghiera lo accompagni”, ha scritto su Twitter il coordinatore e vicepresidente di FI Antonio Tajani. Maurizio Gasparri si è detto “sgomento” per “la prematura scomparsa di un amico fraterno. Uomo leale ed onesto, dedito ad una politica fatta di incontro e di presenza, di pazienza e di amicizia, è stato sempre al mio fianco in ogni momento e in ogni scelta”, lo ricorda.

Addio Enzo! Se ne è andato l’amico e compagno di tante battaglie. @forza_italia piange Enzo Fasano,parlamentare é coordinatore di Salerno. Una preghiera lo accompagni. pic.twitter.com/pQvo31mDn4 — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 23, 2022

“Perdiamo un politico leale e appassionato, una persona perbene. Enzo era un uomo di altri tempi, sempre disponibile e propositivo, sempre pronto a dire una parola garbata per tutti, costantemente alla ricerca del bene comune”, afferma la capogruppo al Senato Annamaria Bernini. “Mi stringo attorno alla sua famiglia e ai suoi cari. Ciao Enzo, riposa in pace”, twitta il ministro Renato Brunetta. La Camera verrà eccezionalmente convocata martedì per la proclamazione del successore di Fasano, eletto con il proporzionale: si tratta di Rossella Sessa, sempre di Forza Italia. Nella prima votazione convocata lunedì alle 15, però, il numero dei grandi elettori scenderà a 1008 (con il quorum dei due terzi fissato a 672).