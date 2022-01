“Aveva posizioni molto diverse dalle nostre, ma non era una persona che aveva pregiudizi. Ho avuto, ho molti avversari politici nella vita, credo che Sassoli fosse uno dei migliori. Abbiamo perso un avversario temibile, perché capace e leale“. Così Giorgia Meloni ha ricordato la figura di David Sassoli alla Camera. La leader di Fratelli d’Italia ha voluto intervenire, unendosi così alla serie di omaggi al presidente del Parlamento Ue scomparso nella notte. “Sassoli – ha detto – sapeva difendere le sue posizioni con il sorriso. È stato un politico leale, in tempi i cui la lealtà, purtroppo anche politica, non è un dei tratti dominanti. Era una persona di spessore, che credeva nelle istituzioni. Abbiamo perso una cosa preziosa. Per questo ci tengo a rinnovare le condoglianze in quest’aula”