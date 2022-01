Migliaia di veicoli sono rimasti bloccati dalla neve nella zona di Murree, nel Pakistan settentrionale, dove almeno 21 turisti sono morti a causa del freddo. Lo ha reso noto il ministro degli Interni Sheikh Rasheed Ahmad in un video messaggio, spiegando che circa 1.000 veicoli sono rimasti intrappolati su un’autostrada durante una bufera di neve e invitando la popolazione locale a fornire coperte ai turisti bloccati nelle loro auto. La Bbc riporta che le guardie di frontiera e i Ranger stanno cercando di sgomberare le strade e di salvare coloro che sono ancora intrappolati.

Fonti della polizia di Murree, circa 60 chilometri a nordest di Islamabad, hanno dichiarato all’agenzia di stampa Xinhua che alcuni veicoli sono stati completamente sepolti dalla neve, dicendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Le autorità hanno intanto chiuso la scuola e bloccato il traffico verso Murree, tranne che per i veicoli che portano soccorsi. Più di 100.000 auto erano entrate a Murree nei giorni scorsi per assistere alle nevicate insolitamente abbondanti e questo ha causato un enorme ingorgo sulle strade che portano dentro e fuori la città, ha detto la polizia. Il primo ministro pakistano Imran Khan ha dichiarato in un tweet di aver ordinato un’indagine e di aver imposto di regolamentare i flussi in modo tale da prevenire tragedie di questo tipo.

Shocked & upset at tragic deaths of tourists on road to Murree. Unprecedented snowfall & rush of ppl proceeding without checking weather conditions caught district admin unprepared. Have ordered inquiry & putting in place strong regulation to ensure prevention of such tragedies.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) January 8, 2022