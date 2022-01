Cento euro di multa una tantum, irrogati dall’Agenzia delle entrate, per gli ultracinquantenni che dal 1° febbraio in poi risulteranno ancora senza nemmeno una dose di vaccino anti-Covid. La sanzione che implementa il primo obbligo vaccinale generalizzato per fascia d’età – introdotto col decreto-legge approvato mercoledì in Consiglio dei ministri – sarà piuttosto modesta, tanto che numerosi addetti ai lavori si chiedono quale efficacia dissuasiva potrà avere nei confronti dei no vax più incalliti. Il più aspro è il virologo del San Raffaele di Milano Roberto Burioni: “Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una multa (100€) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41€x2) rende l’obbligo stesso una grottesca buffonata. Dispiace vederla arrivare da un governo che si credeva serio. Spero di avere capito male”, twitta. Mentre il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, paragona l’importo a quello di altre infrazioni minori al codice della strada: “Guida senza cintura di sicurezza: sino a 323 euro. Telefoni e dispositivi elettronici alla guida: da 165 a 661 euro. Rifiuto vaccino obbligatorio: 100 euro”.

Importi sanzioni

????Guida senza cintura di sicurezza: sino a 323 euro

????Telefoni e dispositivi elettronici alla guida: da 165 a 661 euro

????Rifiuto #vaccinoobbligatorio:

100 euro — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) January 6, 2022

Durissimo anche Massimo Galli, ex primario di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano: “Se uno con 100 euro si libera del problema di vaccinarsi, a me viene da ridere. Trovo che sia una multa assolutamente ridicola, e questa misura non porterà ad ottenere il risultato sperato”, dice all’AdnKronos Salute. “È una presa in giro, non è un decreto per l’obbligo vaccinale, è una vera presa in giro per i vaccinati”, rilancia Matteo Bassetti del San Martino di Genova. “Per me forse facevano più bella figura a non far niente. Chiaramente è un provvedimento di poco buonsenso, frutto di mediazione politica pre-elezione del presidente della Repubblica”. Per il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi, la multa non è che “una dichiarazione di intenti, una presa d’atto dell’interesse da parte dello Stato nel ribadire la necessità di vaccinarsi per l’interesse collettivo. Ma quello che funziona è il green pass”. Mentre per Filippo Anelli, presidente della Federazione degli ordini dei medici (Fnomceo), si tratta di “una sanzione scarsamente convincente che non induce al rispetto delle regole”.

Scettico anche Pier Luigi Lopalco, ordinario di Igiene all’università del Salento e già assessore alla Sanità della Regione Puglia: “Sull’obbligo di vaccinazione per gli ultra50enni inutile commentare. Potrà avere una valenza individuale per proteggere quei pochi italiani che hanno superato i 50 e non hanno fatto alcuna dose di vaccino. E non hanno già preso il Covid. E non si rivolgeranno ad un avvocato. Dimenticavo: visti i tempi di applicazione del decreto, gli effetti si vedranno alla prossima ondata“, scrive su Facebook. Sullo stesso social si sfoga Martina Benedetti, la 19enne infermiera toscana che divenne celebre durante la prima ondate pubblicando la foto del proprio viso segnato dalla mascherina: “100€ , il prezzo della nostra salute. Delle nostre vite. Dei sacrifici che facciamo da due anni, sopratutto noi operatori sanitari (unici, tra l’altro, per cui vige un vero obbligo vaccinale). Per l’ennesima volta saremo noi frontliners a pulire tutto il fango derivante dall’assenza di decisioni forti e coraggiose. Scelte assurde che ricadranno sulle nostre schiene già gravate da due anni di fatica”, scrive.

Sui social, poi, sono in molti a ricordare come i no vax siano – nella gran parte dei casi – già abituati a spendere ben più di cento euro ogni mese per garantirsi i tamponi che consentono loro di accedere al luogo di lavoro. E si confronta la sanzione italiana con quelle previste negli altri due Stati anche hanno introdotto l’obbligo: in Austria dal 1° febbraio si rischiano 600 euro ogni tre mesi di inadempienza (quindi fino a 2.400 euro l’anno) mentre in Grecia i non vaccinati dovranno sborsare 100 euro ogni mese, a partire dal 16 gennaio. L’importo è inferiore anche rispetto alla sanzione prevista per i lavoratori che dal 15 febbraio si recheranno in ufficio privi di green pass rafforzato (da 600 a 1.500 euro) nonché a quella per chi, dal 20 gennaio, accede a servizi quali poste o banche senza green pass base (da 400 a 1.000 euro).