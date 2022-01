Almeno 13 persone sono morte a causa di un incendio scoppiato in una casa di tre piani a Philadelphia. Tra le vittime, riportano i vigili del fuoco, sette sono bambini. Il rogo ha causato anche il ferimento di altre due persone che sono state ricoverate in ospedale: per spegnere le fiamme è stato necessario un intervento di un’ora. Ancora non è chiaro cosa le abbia causate.

La casa si trova nel quartiere di Fairmount, a qualche chilometro dal centro della città. L’edificio, di tre piani, era stato convertito in appartamenti, dove viveva un numero imprecisato di persone. I funzionari hanno riferito in conferenza stampa che nell’appartamento erano presenti quattro rilevatori di fumo ma che nessuno di questi era attivo. In un tweet, i vigili del fuoco della città hanno detto che le unità di soccorso “sono arrivate alle 6:40 e hanno visto le fiamme provenienti dal secondo piano di una casa a schiera di tre piani”.