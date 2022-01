Anche oggi si registra un nuovo record di contagi da Covid 19 in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono 189.109. Ieri erano stati 170.844. In calo il numero delle vittime: sono 231 rispetto alle 259 di ieri, ma comprendono anche diversi “riconteggi” comunicati dalle regioni. Sale però il tasso di positività: i tamponi effettuati sono stati infatti 1.094.255, quasi 200mila in meno rispetto ai 1.228.410 di ieri. Il tasso di positività cresce così al 17,28%, ieri era al 13,9%.

Guardando al numero di ricoveri i dati indicano 36 ingressi in terapia intensiva in un giorno, contando il saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono invece 132. Crescono anche i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari: sono 13.364, 452 in più rispetto a ieri. In totale in Italia ci sono quasi un milione e mezzo di attualmente positivi, per l’esattezza 1.421.117.

Gli ultimi dati sono anche frutto di alcuni riconteggi delle regioni. L’Abruzzo fa sapere che il totale dei tamponi processati con test molecolare, persone testa e positivi, comprendono anche alcuni dati del periodo dall’1 gennaio non precedente comunicati, così come un decesso, riferito ai giorni scorsi. Anche in Campania 15 vittime non vanno riferite alle ultime 24 ore, ma a un periodo precedente compreso tra l’8 dicembre e il 2 gennaio. Dal conteggio dei positivi, invece, l’Emilia Romagna elimina 8 casi, comunicati nei giorni precedenti ma non riferibili a contagi Covid, csì come il Friuli Venezia Giulia che elimina 12 casi conteggiati erroneamente nei giorni precedenti. Anche la Sicilia va sapere che dei 32 decessi riportati oggi, 8 sono da riferire al 4 gennaio, 19 al 4 gennaio, uno al 2 gennaio, uno all’1 gennaio, 2 al 31 dicembre e 1 al 27 dicembre.

Mancano inoltre alcuni dati della Liguria che “a causa di problemi tecnico informatici” ha dovuto comunicare numeri parziali, non potendo aggiornare “il dato dei tamponi processati con test antigenico, dei soggetti guariti e delle reinfezioni”.

L’analisi del trend – Rispetto alla situazione registrata nello stesso giorno della scorsa settimana i casi sono quasi raddoppiati. Mercoledì scorso, il 29 dicembre, c’erano stati 98.030 casi con poco più di un milione di tamponi processati. Stabili gli ingressi in terapia intensiva: mercoledì scorso erano stati 126, contro i 132 di questa settimana. In linea anche i ricoveri, diminuiti di poche unità rispetto a mercoledì scorso: il 29 dicembre erano state ricoverate 498 persone contro i 452 di oggi. Impossibile, come accaduto anche ieri, un confronto sui decessi a causa dei numerosi riconteggi delle regioni.

Lombardia – I nuovi casi nella regione guidata da Attilio Fontana raggiungono un nuovo record nelle 24 ore: sono 51.587 i nuovi positivi rilevati da 214.700 tamponi, con un’incidenza quindi del 24%. Il numero supera il record di martedì 4 gennaio, quando i positivi sono stati 50.104 con più tamponi, ben 238.990. I ricoverati in terapia intensiva sono 226, 8 meno di ieri. Mentre negli altri reparti, non intensivi, sono stati registrati 108 ingressi. Il numero dei ricoverati sale così a 2420. Salgono invece i decessi: sono 47 le vittime in 24 ore, 10 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda le province, sono stati registrati 16.879 nuovi contagi a Milano, 6.140 a Brescia, 5396 a Monza, 4625 a Bergamo, 4485 a Varese, 2708 a Pavia, 2688 a Como, 1688 a Lecco, 1604 a Mantova, 1533 a Cremona, 1503 a Lodi e 714 a Sondrio.

Piemonte – Dopo gli oltre 20 mila di casi comunicati ieri, in Piemonte oggi sono 16.937 i nuovi contagi di Covid, ma con una percentuale di positivi ancora più alta, il 20,16%. I tamponi diagnostici processati, ieri oltre 104 mila, oggi sono scesi a 84.369 di cui 70.025 antigenici. Negli ospedali sono entrate in terapia intensiva 5 persone e in totale sono ora ricoverate nel reparto d’urgenza 122 persone. I ricoveri nei reparti ordinari, invece, sono 49 e il numero sale così a 1460. I decessi comunicati dall’Unità di crisi della Regione sono 14, di cui 3 oggi.

Veneto – Anche in Veneto è stato registrato un nuovo “record” di contagi con 16.871 nuovi casi in 24 ore, intercettati con 126.773 tamponi. Ieri erano stati 16.602 con però oltre 153.227 tamponi. Il bollettino regionale segnala anche 28 decessi, con il totale delle vittime a 12.473. Crescono più lentamente rispetto a ieri i dati ospedalieri, con 1.395 ricoveri in area non critica (+29) e 211 in terapia intensiva (+2).

Campania – Anche nella regione guidata da Vincenzo De Luca aumentano considerevolmente i nuovi casi: in 24 ore sono stati 16.972 i postivi emersi dall’analisi di 117.278 test. Nella giornata del 4 gennaio erano stati 12.058 i nuovi casi con circa 100 test in più. La percentuale di test risultati positivi sul totale dei test analizzati è pari al 14,47%. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 26 nuovi decessi, 11 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 15, appunto, avvenuti nei giorni scorsi. Aumentano anche i ricoveri: sono 8 i pazienti entrati in terapia intensiva rispetto a ieri, arrivando così a 65 posti letto occupati, mentre gli ingressi negli altri reparti sono 32, arrivando così a occupare 813 posti letto di degenza.

Lazio – Nel Lazio i contagi in un giorno sono quasi raddoppiati: su un totale di 110.297 tamponi si registrano 16.464 casi positivi (+7.087). Ieri i nuovi contagi erano stati 9.337. Sono 14 i decessi mentre i ricoverati sono in tutto 1301, aumentati di 19 rispetto a ieri. Gli ingressi in terapia intensiva sono stati 13 rispetto a ieri, raggiungendo così il numero di 176 posti letto occupati in intensiva.

Emilia-Romagna – Anche l’Emilia-Romagna registra un nuovo picco di contagi con 13.671 casi di coronavirus in 24 ore, rilevati con 62.550 tamponi. Ieri con quadi 60mila tamponi i casi erano stati 9mila. Diminuiscono invece i decessi: ieri erano stati 25 mentre oggi sono 15. La situazione nelle province vede Bologna con 2.256 nuovi casi più 637 dell’Imolese, seguita da Rimini (2.199). I guariti sono 2.585 in più, i casi attualmente positivi sono 121.821 di cui il 98,5% in isolamento a casa.

Sicilia – Il trend di casi in aumento coinvolge anche l’isola della Sicilia. Nella Regione sono stati registrati 7.328 positivi nelle ultime 24 ore, quasi 1000 in più rispetto a ieri. I morti sono invece 32. In totale nell’isola si contano 67.198 positivi. La provincia con l’incremento più consistente è Messina, 1.491 casi, seguita da Palermo (1.220) e Catania (934).

Toscana – I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 16.957 su 67.310 test di cui 21.680 tamponi molecolari e 45.630 test rapidi. Lo comunica sul suo canale Telegram il presidente della Regione, Eugenio Giani. Il tasso dei nuovi positivi è 25,19% (74,6% sulle prime diagnosi).

Le altre regioni – Aumentano i positivi anche nelle Marche dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2147 nuovi casi a fronte di poco più di 6mila tamponi. I numeri portano così l’incidenza cumulativa su 100mila abitanti a 697,87. In Abruzzo sono 5.315, di età compresa tra 1 mese e 100 anni, i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 124.093. La Puglia ha invece comunicato di aver registrato 5.514 nuovi casi e nessun decesso, con un tasso di positività che sale al 7,75% con i 71.121 test eseguiti. Con gli ultimi dati l’Umbria supera i 30mila attualmente positivi al Covid: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.967 contagi, un record. Anche la Calabria sfonda il tetto dei 2000 positivi con un picco di 2.204 infetti in 24 ore e 5 decessi. In Valle d’Aosta i nuovi positivi sono 630 per un totale di 3.653. Boom anche in Trentino: nelle ultime 24 ore sono stati identificati 2.372 nuovi positivi, in aumento rispetto a quelli di ieri, pari a 2.290. Si registrano inoltre altri due decessi. In Friuli Venezia Giulia su 24.605 test e tamponi sono state riscontrate 3.931 positività al Covid 19, pari al 15,97%. La maggior parte, il 21,29%, riguarda giovanissimi tra i 20 e i 29 anni. Balzano sopra i 3mila i positivi in Molise, numero mai registrato fino a questo momento, ma la situazione è controbilanciata sul fronte degli ospedali, dove i ricoveri scendono. Il 5 gennaio si registrano 307 nuovi casi di infezione da Covid, per un tasso di positività del 22%. La Sardegna, con appena 5190 persone testate, registra ulteriori 1239 casi di positività. Ancora in aumento i positivi anche in Basilicata, dove oggi sono 943 rispetto agli 879 di ieri, secondo i dati del bollettino della task force regionale. Inoltre, sono 74 – rispetto ai 73 di ieri – i ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera, tre dei quali curati in terapia intensiva. In Liguria sono 2.231 i nuovi positivi a fronte di 7.976 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, mancano, come comunicato da una nota nel bollettino, i dati relativi ai test antigenici.