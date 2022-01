Obbligo vaccinale per tutti i soggetti fragili, probabilmente fissando la soglia dai 60 anni in su. Nuove regole sulla scuola, che però sono tutte da definire. Una circolare sullo smart working, ma senza tornare al telelavoro per tutta la Pubblica amministrazione. E ancora: un’altra possibile stretta sullo sport. Il governo cambia un’altra volta le carte in tavola e nel giorno in cui sarà convocato il primo Consiglio dei ministri del 2022, non ci sono più certezze sulle misure che Mario Draghi e il suo esecutivo si apprestano a varare. Doveva essere quasi pronto il decreto che avrebbe introdotto l’imposizione del Super green pass a tutti i lavoratori, ma il premier non è ancora riuscito a trovare una mediazione tra le varie forze della maggioranza: il provvedimento ha la contrarietà della Lega, non convince il M5s e suscita dubbi anche nel Pd. Una situazione di stallo, apparentemente senza via d’uscita. L’ipotesi è ancora sul tavolo, ma ora l’esecutivo valuta un piano B: l’obbligo vaccinale per i soggetti fragili, i più a rischio, come gli over 60, magari da incrociare con le categorie professionali. Sono 1,2 milioni gli italiani in questa fascia d’età ancora senza una dose.

Si lavora per trovare un’intesa di massima per poter andare in cabina di regia nel pomeriggio – dovrebbe tenersi intorno alle 15 – e poi varare le nuove misure anti-Covid in Cdm. L’escalation dei contagi spinge il governo verso una nuova stretta per frenare la corsa del virus: i quattro decreti emanati in poco più di un mese si sono rivelati ad oggi insufficienti a frenare l’avanzata di Omicron. Il premier Draghi martedì ha incontrato i ministri Roberto Speranza, Patrizio Bianchi, Renato Brunetta e con il commissario Francesco Figliuolo per fare il punto della situazione sugli altri nodi ancora sul tavolo: la ripresa della scuola e un maggiore ricorso al lavoro a distanza. Ancora non c’è chiarezza e intanto il presidente del Consiglio deve registrare, secondo diverse fonti, l’ostruzionismo del ministro leghista Giancarlo Giorgetti. Un muro contro muro che Giorgetti da parte sua ha smentito, parlando di ricostruzioni fantasiose. Lo stesso ministro ha informato il presidente del Consiglio che per ragioni familiari questa mattina è ripartito per Varese. La Lega in cabina di regia sarà rappresentata, come già accaduto altre volte, dal ministro Massimo Garavaglia.

Dall’altro lato della barricata il Pd non arretra: nella cabina di regia di oggi pomeriggio ha intenzione di riproporre l’obbligo vaccinale “come via maestra per affrontare il tema della crescita di contagi in corso”. Lo riferiscono all’Ansa fonti del Nazareno che chiariscono come l’obbligo sia “l’unico modo, a nostro avviso, per fare chiarezza ed evitare di infilarsi in distinzioni di età o di funzioni che finiscono per essere portatrici più di equivoci che di soluzioni”.

L’obbligo vaccinale – Il Super green pass per tutti i lavoratori era la prima opzione presa in considerazione per introdurre un’ulteriore stretta sui non vaccinati. Forza Italia ha chiesto l’estensione del certificato verde rafforzato a tutti i lavoratori, pubblici e privati. Ma oltre alle distanze politiche ci sono difficoltà sia in termini di diritto che sul lato pratico, visto che alcuni comparti rischiano di trovarsi ad affrontare una carenza di personale. Per questo, dopo sanitari, forze dell’ordine e personale scolastico, si valuta l’estensione dell’obbligo solo ad alcune categorie: per esempio, i dipendenti a contatto con il pubblico. L’altra ipotesi che si è fatta largo nelle ultime ore, non per forza alternativa alla prima, è l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 60. La proposta è sostenuta soprattutto dalle Regioni e la Lega non si opporrebbe.

Il lavoro da casa – Ma la maggioranza si divide anche sullo smart working: ne hanno parlato a Palazzo Chigi Draghi e Brunetta, con quest’ultimo sempre inamovibile. In sostanza, è il messaggio del ministro, in caso di necessità legate a picchi di contagi è già possibile per aziende ed amministrazioni ricorrere al lavoro agile per alleggerire le presenze senza introdurre nuove misure. Ma resta lo scontro con il M5s che invece è favorevole al lavoro a distanza. Alla fine l’unica mossa potrebbe essere una circolare del ministero che ribadisca l’obbligo dell’accordo individuale nel settore pubblico per il ricorso allo smart working, fissando il tetto al 49%. Un invito alle amministrazioni, affinché ricorrano a questo strumento sulla base di rotazioni del personale, settimanale o mensile.

Il rientro a scuola – L’altro capitolo sul quale è aperta la discussione è la scuola, vista l’ascesa dei contagi tra i ragazzi e l’ormai imminente ritorno nelle aule dopo le vacanze. Il ministro Bianchi ha visto Draghi e poi i sindacati e ha ribadito che la priorità è stare in presenza. Ci sarò però una revisione del numero di contagi che fa scattare la dad per tutta la classe, con un aumento soprattutto per fasce di età che hanno una copertura vaccinale più elevata. La proposta delle Regioni prevede lo stop alla frequenza con un solo alunno positivo; la soglia è aumentata a due per le scuole primarie e secondarie di primo grado per gli studenti di età inferiore ai 12 anni e a tre per i maggiori di 12 anni.

Terze dosi ai 12-18enni – Il governo, scrive il Corriere, si prepara anche a dare il via libera alla terza dose anche per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni. Un provvedimento necessario, perché il primo gennaio scatta la riduzione della validità del green passa da 9 a 6 mesi: molti giovani rischiano di trovarsi scoperti.

La stretta sullo sport – Ma nel decreto potrebbero arrivare a sorpresa anche una nuova stretta sullo sporto. Lo riporta La Repubblica, parlando di una possibile riduzione ulteriore della capienza per stadi e palazzetti, ma perfino di un ritorno alle porte chiuse. Secondo il quotidiano, non è escluso nemmeno lo stop temporaneo alle competizioni.