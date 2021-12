“Certamente ci sono alcune categorie, quelle a contatto con il pubblico, che con Omicron diventano vettori, se non vaccinate. Di fatto tutte le operazioni a contatto con il pubblico dovranno prevedere prima o poi l’obbligo vaccinale. Si vedrà con la crescita ancora incrementale, e credo a gennaio esponenziale, che dovremo adoperare tutte le misure necessarie e una di queste è sicuramente cercare di far sì che le persone che sono a contatto con il pubblico siano tutte vaccinate. Prevedo che a gennaio ci sarà purtroppo un rialzo fortissimo dei casi e quindi in quel momento dovremo fare il punto della situazione e vedere se dovremmo introdurre ulteriori misure”. Lo ha detto a Sky TG24 Walter Ricciardi, presidente Federazione mondiale di Sanità Pubblica, ospite di Buongiorno. “Il picco – ha spiegato – è ancora lontano. Avremo ancora una crescita incrementale nel mese di dicembre, come altri Paesi corriamo il rischio di andare a molti casi a gennaio. Dobbiamo ancora resistere e lavorare e tutte le misure sono finalizzate a far sì che il picco arrivi quanto prima possibile e non sia altissimo”.