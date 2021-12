È stato a stretto contatto con un positivo durante un volo dalla South Carolina a Philadelphia, ma dagli ultimi test effettuati il presidente americano, Joe Biden, risulta essere negativo al coronavirus. A comunicarlo è stata la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, spiegando che venerdì scorso l’inquilino dello Studio Ovale stava viaggiando sull’Air Force One dove si trovava anche un membro dello staff che due giorni dopo è risultato positivo.

L’uomo, prima di accedere al mezzo, aveva effettuato un test secondo cui risultava non essere infetto e, già vaccinato con la terza dose booster, ha così preso posto sull’aereo presidenziale, passando circa mezz’ora in compagnia del capo dell’amministrazione Usa. Due giorni dopo, domenica, l’uomo, di cui non è stata resa nota l’identità, ha iniziato ad accusare i sintomi del coronavirus e lunedì è infatti risultato positivo al test.

La portavoce ha comunque precisato che il presidente svolge regolarmente analisi per il coronavirus, tanto che sia domenica che lunedì stesso, prima con un test antigenico e poi con uno molecolare, è sempre risultato negativo al tampone. Oggi rimane infatti in programma un suo discorso alla Nazione per invitare nuovamente gli americani a sottoporsi al vaccino per cercare di arginare la nuova ondata di coronavirus e il diffondersi della variante Omicron.