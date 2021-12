Facendo un paragone tra l’andamento dell’epidemia oggi e nello stesso periodo del 2020, mentre “i casi notificati” stanno per arrivare al dato “della curve discendente dello scorso anno”, “i dati delle ospedalizzazioni, dei ricoveri e dei decessi” mostrano “una netta divergenza”. A spiegarlo Silvio Brusaferro nel consueto video del venerdì che analizza l’andamento della situazione epidemiologica in Italia. L’esperto ha quindi spiegato il monitoraggio delle “varianti”: “In più regioni sono stati segnalati casi di variante Omicron e i casi sono riconducibili a persone che hanno avuto contatti o stretti o che provengono da zone come il Sudafrica”.