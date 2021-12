L’Italia raggiunge quota 100 milioni di dosi somministrate. Le persone che ne hanno ricevuta almeno una corrispondono all’87,91% della popolazione over 12. Quelli che hanno completato il ciclo sono invece pari all’84,86%. Nelle scorse ore si è inoltre verificato un sorpasso di Moderna su Pfizer: tra il novembre e il 5 dicembre, infatti, sono state inoculate circa un milione e 349mila dosi del primo vaccino su un totale di circa tre milioni. Tra lunedì e martedì le somministrazioni del composto sono state 551mila, contro le 469mila di Pfizer. Non era mai successo prima. Una possibile spiegazione potrebbe stare nelle scorte: su 5,4 milioni di dosi rimaste, più di 3 milioni sono di Moderna. Le dosi di Pfizer su territorio nazionale si stanno esaurendo e vengono distribuite con parsimonia.

Si crea così il rischio di creare un effetto collo di bottiglia nella corsa alle terze dosi: la maggior parte degli italiani ha ricevuto le prime due dosi Pfizer, ora alcuni preferiscono aspettare e non ricevere il booster di Moderna. Intanto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha cercato di tranquillizzare l’opinione pubblica intervistato ad Agorà su Rai Tre: “Credo la macchina abbia mostrato in questi giorni che in grado di somministrare un numero importante di vaccini. L’altro ieri abbiamo superato nuovamente le 500.000 somministrazioni giornaliere, dato che ci eravamo posti come obiettivo a inizio campagna campagna vaccinale. Per quanto riguarda le scorte non abbiamo difficoltà per approvvigionamento sia di Moderna che di Pfizer, quindi le Regioni sono in condizione di procedere velocemente”.

I contagi nel frattempo sono in aumento: quasi 18mila nuovi positivi all’ultimo rilevamento sulle 24 ore, il numero più alto dallo scorso 9 aprile, mentre le vittime calano a 86. Aumenta a 3,2% l’indice di positività e crescono i ricoveri. Ma volano anche le dosi booster. Da Pfizer-BionTech riferiscono che Omicron è stata neutralizzata da tre dosi di vaccino. Il ministro della Salute Speranza, però, esprime cautela: “Aspettiamo il giudizio delle autorità internazionali”.