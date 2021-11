“È inaccettabile che una cosa del genere accada nel 2021. Queste persone vanno denunciate, ed è giusto che se ne parli”. Greta Beccaglia, giornalista di Toscana Tv, stava seguendo la partita tra Empoli e Fiorentina per il programma A Tutto Gol. La cronista stava raccontando il clima post incontro, fuori dallo stadio, quando in diretta ha subito una molestia sessuale da parte di alcuni tifosi. “Prima mi hanno urlato cose che non posso ripetere – ha raccontato su Instagram – poi uno, addirittura, mi ha dato uno schiaffo sul fondoschiena. Non è stato facile continuare”.