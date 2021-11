Martedì è morto Michael Basile, fratello 31enne di Fabio, il campione olimpico di judo a Rio de Janeiro nel 2016. Lo ha annunciato la stessa medaglia d’oro con un video-post su Istagram, in cui ha ricordato come sia stato proprio il fratello, anche lui judoka, a portarlo per la prima volta sul tatami. Nel video postato si vede Fabio Basile in lacrime per il primo titolo italiano del fratello maggiore. Michael infatti aveva delle prospettive in questo sport: oltre al titolo italiano cadetti nei 46 chili a Castellanza nel 2005, due anni dopo vinse anche il bronzo nei 55 junior. Ma, come ha ricordato Fabio nel suo libro L’impossibile non esiste, “Michael pensava ci fosse una vita oltre il judo“.

“Ciao Mike, sangue del mio sangue. Ti ho voluto bene… mi mancherai tanto“, ha scritto il fratello. “Ti abbiamo voluto con tutto il cuore e quando sei arrivato hai riempito la nostra vita di gioia. Eri così piccolo e fragile. E anche da grande lo eri: duro fuori e tenero dentro”, ha scritto invece la mamma Tiziana. “Vi aggiornerò al più presto di quando ci saranno i funerali di mio fratello”, ha concluso Fabio Basile.