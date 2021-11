Un furgone per il trasporto di soldi ha perso migliaia di banconote sull’autostrada vicino a San Diego, in California. Due persone sono state arrestate perché ritenute responsabili dello spargimento di denaro lungo la carreggiata. L’improvvisa pioggia di denaro è stata causata dall’apertura del rimorchio di un furgone blindato nei pressi di San Diego, non lontano dal confine con il Messico. Nel video si vedono decine di automobilisti con le auto in sosta per raccogliere più banconote possibili.