Il premio Nobel Malala Yousafzai ha annunciato il suo Nikkah (contratto di matrimonio) con Asser Malik con un messaggio su Twitter. “Oggi è un giorno prezioso nella mia vita. Asser e io ci siamo sposati e saremo compagni per la vita. Abbiamo celebrato una piccola cerimonia Nikkah a casa a Birmingham con le nostre famiglie. Inviaci le tue preghiere. Siamo entusiasti di camminare insieme per il viaggio che ci aspetta”, ha scritto Malala su Twitter. Il premio Nobel, 24 anni, ha anche condiviso le foto scattate con il neo marito insieme ai suoi genitori Ziauddin Yousafzai e Tor Pekai.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

????: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP

— Malala (@Malala) November 9, 2021