Si allarga sempre di più il focolaio legato alle proteste contro il Green Pass scoppiate ormai più di due settimane fa a Trieste e proseguite anche nei giorni scorsi. Nel giro di poche ore, il numero dei positivi tra chi ha preso parte alle manifestazioni è salito da 93 a 140, di cui cinque si trovano al momento ricoverati in ospedale. “Il focolaio localizzato dopo le manifestazioni dei giorni scorsi continua ad aumentare: dai 93 casi positivi di tre giorni fa, oggi siamo a quota 140. Cinque di loro hanno dovuto ricorrere al ricovero ospedaliero, tre in particolare nel reperto di pneumologia e due in quello di malattie infettive: si tratta di persone tutte prive di copertura vaccinale anti-Covid”, ha spiegato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

La situazione viene controllata costantemente grazie ai dati forniti dalla task force che monitora la situazione della pandemia in Friuli Venezia Giulia. Riccardi ha aggiunto: “Sessantanove casi, quasi la metà dei contagi complessivi, sono di tipo ‘secondario’; ciò significa che una persona che si è positivizzata alle manifestazioni a sua volta ha trasmesso il virus a chi invece non era presente ai cortei. Altre tre persone invece sono state contagiate da un caso secondario”.

Complici proprio i cortei contro l’obbligo di certificazione verde sul posto di lavoro, il Friuli Venezia Giulia si ritrova ad essere la Regione più esposta alla nuova ondata di Covid. Nell’ultimo bollettino giornaliero, ha fatto registrare 160 nuovi contagi: 128 casi ogni 100mila abitanti, contro una media nazionale di 52. Numeri da zona gialla che preoccupano le autorità locali e in particolare il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. Insieme al prefetto Valerio Valenti il primo cittadino del capoluogo friulano si è infatti attivato per bloccare le proteste in piazza Unità d’Italia fino al 31 dicembre e imporre rigidamente l’uso della mascherina durante gli altri cortei, pena sanzioni severe per i trasgressori.