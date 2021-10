La finanza non è uno strumento neutro. Se negli ultimi secoli questa ha contribuito ad alimentare un’economia ad alte emissioni, causa della crisi climatica, oggi la finanza sostenibile è parte della soluzione. Le scelte finanziarie di ognuno sono importanti: per questo, quando si prendono decisioni di investimento, è importante considerare la sostenibilità delle attività e delle aziende in cui si investe, i rischi a cui sono esposte e le azioni messe in campo per prevenire o ridurre tali rischi. Lo spieghiamo nel video qui sotto, realizzato dal Forum in collaborazione con l’agenzia di divulgazione scientifica Taxi1729 e presentato il 29 ottobre 2021 in un webinar (la registrazione sarà presto disponibile). L’evento si è svolto nell’ambito del Mese dell’educazione finanziaria promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria del Ministero dell’Economia.

I cambiamenti climatici sono la principale minaccia del presente e riguardano tutti i cittadini da vicino: per questo il contributo di ognuno per ridurre l’impatto ambientale negativo generato attraverso le proprie attività quotidiane è fondamentale. Oltre a un altro modo di produrre, consumare, muoversi e abitare, è importante prendere in considerazione anche modi diversi di investire, scegliendo di finanziare attività di mitigazione e e adattamento ai cambiamenti climatici.