Nello speciale di PresaDiretta intitolato “Il virus perfetto”, in onda sabato 23 ottobre alle 21.45 su Rai3, Andrea Crisanti – in un’intervista concessa a Francesca Nava – per la prima volta parla della consulenza tecnica per la Procura di Bergamo, a cui sta lavorando da quasi un anno e mezzo con una equipe di scienziati dell’Imperial College di Londra. Al centro della perizia, che verrà consegnata entro dicembre, ci sono gli studi e i calcoli matematici che dovranno fornire delle risposte ai quesiti dei magistrati bergamaschi su quanto avvenuto all’interno dell’ospedale di Alzano Lombardo (chiuso solo per poche ore il 23 febbraio 2020), sulle conseguenze e l’impatto della mancata zona rossa in Val Seriana e della mancata attuazione del piano pandemico nazionale, il cui aggiornamento era fermo al 2006. Con interviste e documenti esclusivi, lo speciale di PresaDiretta affronterà anche le altre ombre della pandemia ripercorrendo l’intera catena di comando che ha portato alle decisioni prese da Governo e Regioni nelle prime settimane dell’emergenza Covid, con un focus particolare sui piani pandemici regionali.

PresaDiretta tornerà anche a Wuhan per indagare i segreti dell’Istituto di Virologia e l’incidente di laboratorio con aggiornamenti sorprendenti. Che tipo di esperimenti si facevano in Cina nei laboratori specializzati sui coronavirus e quale era il coinvolgimento americano in quelle ricerche? Perché l’ipotesi che il virus potesse essere uscito accidentalmente da uno di quei laboratori è stata rimossa e nascosta a favore dello spillover naturale? Esistono dei conflitti di interessi nella

comunità scientifica internazionale che ha indagato sulle origini del virus? Cosa c’è dietro la guerra fredda che contrappone Cina e Stati Uniti proprio sulle origini del

virus? PresaDiretta ha messo in fila tutte le domande che il mondo scientifico e l’opinione pubblica si sono fatti circa le origini del Sars-Cov-2, il virus che ha cambiato le nostre vite. E ha trovato molte risposte.

“IL VIRUS PERFETTO” e “LE OMBRE DELLA PANDEMIA”, sabato 23 ottobre alle 21.45

su Rai3. Inchieste di Riccardo Iacona, Lisa Iotti, Francesca Nava, Luigi Mastropaolo,

Irene Sicurella. Filmmaker Fabrizio Lazzaretti, Raffaele Manco e Massimiliano

