Si è conclusa con tre feriti, secondo le ultime informazioni diffuse dai media, l’ultima sparatoria in una scuola americana. Un uomo armato ha fatto irruzione alla Timberview High School di Arlington, in Texas, nei sobborghi di Dallas, colpendo tre persone che sono state trasportate in ospedale. Non sono ancora noti i motivi del gesto e non ci sono aggiornamenti sulle condizioni delle tre vittime, anche se la polizia ha fatto sapere che l’allarme è rientrato.

Nei minuti della sparatoria, decine di agenti sono accorsi sul posto, mentre l’istituto è stato messo in lockdown e a tutti gli studenti e al personale è stato detto di mettersi al riparo.