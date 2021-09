L’uso dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) per introdurre le misure di contenimento della pandemia da parte del governo Conte è stato legittimo. La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità posta dal giudice di pace di Frosinone rispetto agli articoli 1, 2 e 4 del decreto-legge 19 del 25 marzo 2020 (“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica”) i quali – a giudizio del ricorrente – delegavano in modo illegale al governo la funzione legislativa che la Carta attribuisce al Parlamento. Secondo l’ordinanza di rimessione, infatti, quelle norme avevano introdotto una nuova “forma di delegazione legislativa (…) non solo non prevista dalla Costituzione, ma in aperto contrasto con la stessa e in particolare con il principio indiscusso di tipicità delle fonti-atto di produzione normativa”. Una prospettazione bocciata in pieno dalla Consulta: “Non è stata attribuita altro che la funzione attuativa del decreto legge, da esercitare mediante atti di natura amministrativa”, si legge nel comunicato stampa che anticipa le motivazioni.

I giudici costituzionali hanno invece ritenuto inammissibile la questione rispetto al primo decreto-legge che autorizzava il governo a intervenire con Dpcm, il numero 6 del 23 febbraio 2020, perché le sue previsioni – quasi del tutto superate dal decreto di marzo – non si applicavano al caso sottoposto al giudice di Frosinone. E coè un ricorso contro una multa di 400 euro, irrogata il 20 aprile dello scorso anno dai Carabinieri di Trevi nel Lazio a un cittadino che “si spostava a piedi in assenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o di motivi di salute, all’interno del Comune”, in violazione di norme introdotte dal Dpcm del 22 marzo. “Per decidere la controversia, questo giudicante deve fare applicazione delle disposizioni citate, la cui illegittimità costituzionale condurrebbe a ritenere legittimo il comportamento tenuto dal ricorrente”, scriveva il giudice di pace rimettente, l’avvocato Emilio Manganiello, nell’ordinanza di rimessione. I decreti-legge di febbraio e marzo 2020, sosteneva, “hanno delegato al Dpcm il potere di di dettare vere e proprie norme generali e astratte derogatorie di fonti normative di rango primario, aventi cioè forza di legge“.