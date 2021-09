L’uragano Ida continua a mietere vittime, in particolare nel nord-est. Sono saliti a 46 i morti in tutto il nord-est, di cui 23 nel solo New Jersey, duramente colpito dalla coda del tifone che ha provocato pesanti danni e inondazioni. “Sono rattristato nel riferire che, al momento, almeno 23 abitanti del New Jersey hanno perso la vita a causa di questa tempesta – ha scritto su Twitter il governatore Phil Murphy – La maggior parte di queste morti sono state persone rimaste intrappolate nei loro veicoli, sommersi dall’acqua. Preghiamo con i loro familiari”.

Oggi il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si recherà a New Orleans, in Louisiana, per incontrare le autorità locali e valutare i danni provocati dall’uragano che ha colpito anche il sud degli States. E in un discorso alla Casa Bianca ha chiesto maggiore determinazione dell’opinione pubblica per affrontare il cambiamento climatico e aiutare la nazione ad affrontare le violente tempeste, inondazioni e incendi che hanno afflitto il Paese. “Il mio messaggio a tutte le persone colpite è che siamo tutti insieme – ha detto – La nazione è qui per aiutare”.

Biden dovrebbe incontrare il governatore democratico della Louisiana, John Bel Edwards, e altri funzionari locali e visitare un quartiere di LaPlace, una comunità tra il fiume Mississippi e il lago Pontchartrain colpita da inondazioni che hanno intrappolato le persone nelle proprie soffitte. Ha anche pianificato un giro in altre comunità duramente colpite, tra cui Lafitte, Grand Isle, Port Fourchon e Lafourche Parish, dove il presidente della parrocchia Archie Chaisson ha detto che il 25% delle case nella sua comunità di 100mila persone sono scomparse o hanno subito danni catastrofici.