I talebani hanno pubblicato sui social network un video in cui si vede un gruppo di miliziani con decine di blindati americani sullo sfondo. Non sono le uniche immagini di questo tipo. Altri video fatti circolare sempre sui canali social dimostrano come i talebani si siano impossessati dell’arsenale Usa, con armi, fucili d’assalto, munizioni e mezzi prima in uso all’esercito locale. Nei giorni scorsi lo ha confermato anche il consigliere per la sicurezza nazionale dell’amministrazione Washington, Jake Sullivan, secondo il quale i talebani hanno in mano una “buona quantità” di materiale militare americano. “E naturalmente non abbiamo l’impressione che ce lo renderanno volentieri”, ha aggiunto nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca.