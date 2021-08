Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che i richiami del vaccino anti Covid-19 saranno disponibili a partire dalla settimana del 20 settembre, in attesa dell’approvazione della Fda. Le somministrazioni saranno gratuite e verranno fornite alle persone otto mesi dopo aver ricevuto la seconda dose. Il presidente ha minimizzatole critiche secondo cui gli americani avrebbero ottenuto una protezione aggiuntiva contro il Coronavirus, mentre gran parte del mondo attende ancora i primi vaccini. “Ci sono alcuni leader mondiali che dicono che l’America non dovrebbe avere una terza dose fino a quando altri paesi non hanno avuto la loro prima. Non sono d’accordo”, ha detto Biden. “Possiamo prenderci cura dell’America e aiutare il mondo allo stesso tempo”