Giuseppe Conte è il nuovo presidente del Movimento 5 stelle. A votare sono stati 67.064 iscritti su 115.130 aventi diritto. Conte è stato eletto con 62.242 voti, il 92,8% del totale. Pochi minuti dopo l’annuncio di Vito Crimi, l’ex premier ha diffuso un videomessaggio di ringraziamenti agli iscritti. ” Il quorum elevatissimo mi trasmette una grande energia e una grande responsabilità. Ce la metterò tutta per non deludervi, per restituire dignità alla politica, quella con la “p” maiuscola. Il nostro è un progetto forte e solido che guarda al futuro, al 2050, ma che non vuole trascurare le urgenze. Non coinvolgeremo solo i gruppi territoriali e i forum tematici, che ricordo sono aperti anche ai non iscritti. Da settembre io girerò tutta Italia, avremo così la possibilità di arricchire il nostro programma e spero già a fine anno avremo il più partecipato e importante programma di governo che sia mai stato elaborato”