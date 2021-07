Una violenta grandinata si è abbattuta sull’Emilia-Romagna poco dopo le 16, causando gravi danni alleauto che erano in viaggio lungo la autostrada A1 tra Parma e Fiorenzuola, nel Piacentino. Il tratto è stato chiuso in direzione Milano per agevolare l’intervento dei mezzi di soccorso. La tempesta di grandine, come documentato da alcuni video, ha provocato danni a centinaia di veicoli in transito, crivellando parabrezza e carrozzeria. Sono intervenuti la Polizia Stradale e il personale della Direzione Secondo Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.