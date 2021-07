Alla guida della sua auto ha investito una moto con a bordo due ragazzi e poi è fuggito. È quello che è successo nella notte a Senago, nel Milanese, dove i Carabinieri della Stazione di Arese hanno denunciato per lesioni personali stradali gravissime, fuga a seguito di incidente stradale e omissione di soccorso uno studente di 27 anni di Paderno Dugnano. Il ragazzo, alla guida di un’auto, ha azzardato un sorpasso dove non era consentito, investendo frontalmente un ciclomotore con alla guida due studenti, di 19 e 20 anni.

L’incidente è avvenuto intorno all’1 e 30, in via Alcide de Gasperi. Dopo l’impatto fortissimo, il pirata della strada si è dato alla fuga per poi essere rintracciato in casa. È stata la madre del giovane a chiamare i carabinieri. Il 20enne alla guida della moto è stato trasportato in codice giallo presso l’ospedale Niguarda di Milano.

Molto più gravi sono sembrate fin da subito le condizioni del passeggero di 19 anni, che i soccorsi hanno trovato in arresto cardiaco. Il cuore ha ricominciato a battere solo dopo le manovre di rianimazione, e il ragazzo è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale San Gerardo di Monza, dove secondo le informazoni dell’Areu “ha subito l’amputazione della radice dell’arto inferiore destro”.