Insaponato mentre sta facendo la doccia con, in sottofondo, il brano “Nessun dorma” dalla Turandot. Così Patrice Evra, ex difensore della Juventus, si è mostrato in un video pubblicato sul suo profilo Facebook. Il motivo? Rispondere a “una domanda stupida”. E cioè “che squadra tifi ora che non c’è più la Francia”. “Ragazzi, anche quando c’era la Francia, anche quando giocavo, l’Italia è sempre nel cuore. Non sputi nella mano che ti ha dato da mangiare. Quindi grande Mancini“, dice l’ex calciatore, che con la nazionale francese ha affrontato due mondiali (2010 e 2014) e 3 Europei (2008-2012-2016). Quindi l’augurio, a modo suo, cantando a squarciagola “vincerò”.