Un faccia a faccia di circa un’ora per cercare l’ennesima mediazione e capire come uscire dallo stallo. Luigi Di Maio si è presentato a casa dell’ex premier Giuseppe Conte intorno alle 10 del mattino per un incontro che in tanti si attendevano: il ministro degli Esteri, che ieri era ufficialmente impegnato per il G20, non ha infatti ancora detto una parola sullo scontro in atto nel Movimento 5 stelle. Proprio lui, nelle ore più calde dello scontro tra Conte e Grillo, aveva predicato calma, fatto appelli all’unità e addirittura, alla vigilia dello strappo, si era detto “ottimista” che la situazione sarebbe rientrata. Poi più niente: mentre il garante e l’ex premier si affrontavano pubblicamente, il ministro degli Esteri ha scelto di non parlare. Solo una smentita, fatta trapelare dal suo staff nelle scorse ore, per ribadire che “sta lavorando come sempre per l’unità”.

La situazione rimane molto complicata, di una gravità senza precedenti per il M5s. I gruppi parlamentari sono in subbuglio: l’assemblea dei senatori sempre compatta in sostegno dell’ex premier (e di Vito Crimi), mentre alla Camera la spaccatura è più netta. L’ennesimo botta e risposta tra ex premier e garante ha sancito (come se ce ne fosse stato bisogno) la rottura finale: Conte ha annunciato che “il progetto politico non resterà nel cassetto” dopo che Grillo lo aveva accusato con un video messaggio che provava a ribaltare i toni. Eppure le ultime indiscrezioni parlano di spiragli per le mediazioni, anche se i rapporti umani prima di tutto sono completamente logorati. In questo scenario c’è una terza via ipotizzata ed è quella che spingono big come Paola Taverna: votare lo Statuto di Conte in rete e lasciar decidere gli iscritti.

Se a Palazzo Madama circa l’80% degli eletti sono a favore dell’ex premier (e forse sarebbero pronti a seguirlo), a Montecitorio la situazione è diversa, con una buona metà di deputati che propende per la linea Grillo e il resto più vicina alla posizione dell’avvocato pugliese. Secondo i calcoli dei retroscenisti sarebbero circa 140 i parlamentari che sarebbero pronti a lasciare il Movimento per seguire l’ex premier. Questo per quanto riguarda chi ha preso posizione pubblicamente. Ma non è da sottostimare la fazione di chi invece aspetta dietro le quinte. Uno sviluppo chiaro o una ricomposizione. A questo lavora Luigi Di Maio, che dopo l’incontro con Conte – durato oltre un’ora – è risalito in auto ed è andato via senza rilasciare alcuna dichiarazione ai cronisti.