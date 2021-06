A partire da giovedì 17 giugno in Francia non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. Dopo la Germania, lo stato della California e quello di New York, anche Parigi ha deciso di rimuovere l’imposizione. Ad annunciarlo è stato il premier, Jean Castex, in conferenza stampa, precisando che l’obbligatorietà rimane in particolari situazioni come assembramenti e code o allo stadio, così come all’interno dei luoghi chiusi. Inoltre, già dalla prossima domenica verrà rimosso il coprifuoco, “dieci giorni prima della data prevista”, come ha precisato il primo ministro. In particolare, Castex ha parlato di un “forte calo dell’epidemia“, con la circolazione del virus “ai minimi dallo scorso agosto”.

In precedenza, l’obbligo di indossare la mascherina era stato rimosso già in Germania nelle scuole di alcuni Länder, oltre che all’aperto. Allo stesso tempo, Berlino ha riaperto la vendita di alcolici nelle ore notturne, le feste popolari e le sagre. Qualche giorno fa, poi, è stato il turno della California, il primo Stato americano a introdurre una forma di quarantena allo scoppio della pandemia e ora il primo a revocare della mascherina per i vaccinati. I dispositivi di protezione personali, però, rimangono necessari sui mezzi di trasporto pubblico e in ospedali, carceri, scuole e asili. In ultimo, lo stato di New York del governatore Andrew Cuomo, tra i più colpiti delle prime due ondate, ha raggiunto in questi giorni il 70% di popolazione adulta a cui è stata somministrata almeno una dose di vaccino e ha quindi revocato l’obbligo di indossare la mascherina nei ristoranti, nelle palestre e nei negozi.