Online sul canale YouTube e Facebook della Lav l’evento “L’assemblea degli animali“, una giornata di discussione sulla relazione di causa e effetto tra alimentazione, animali e futuro del pianeta, in un momento come quello della pandemia da Covid19. Nel secondo appuntamento della mattinata, i due ricercatori di Demetra, Alessandro Arrigoni e Guido Scaccabarozzi, hanno presentato la ricerca sui costi nascosti della carne, pubblicata da Ilfattoquotidiano.it in anteprima per i sostenitori il 9 marzo. Subito dopo sono intervenuti il vicedirettore de Ilfattoquotidiano.it, Simone Ceriotti, che ha parlato dei danni dell’industria della carne e dell’ipocrisia di informazione e politica, e il direttore dell’associazione ambientalista Terra!, Fabio Ciconte, che ha spiegato invece i meccanismi di un sistema che spinge a un continuo abbassamento dei prezzi al consumo. A moderare il presidente di Lav, Gianluca Felicetti.

