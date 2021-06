La sospensione dell’uso di Astrazeneca sugli under 60 “avrà impatti sul piano vaccinale ma fra luglio e agosto li azzereremo”. Lo ha detto il commissario Francesco Paolo Figliuolo nel corso della conferenza stampa di aggiornamento sulla campagna vaccinale a cui hanno preso parte anche il ministro della Salute Roberto Speranza, il coordinatore del Cts Franco Locatelli, e il portavoce del Cts Silvio Brusaferro. Figliulo ha poi sottolineato come siano ancora 3,5 milioni gli italiani over 60 che non hanno ancora avuto la prima dose e circa 3,9 milioni quelli che devono avere la seconda, ai quali, da oggi sarà riservato Astrazeneca