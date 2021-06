Il ministro della Salute, Roberto Speranza, risponde in Senato ad alcune interrogazioni a risposta immediata. In particolare Fratelli d’Italia chiede lumi al ministro in merito alle prestazioni ritardate a causa della pandemia e su quali iniziative il governo intenda adottare per il recupero urgente dei trattamenti rimasti in arretrato. LeU, invece, chiede conto, dopo le recenti polemiche e gli allarmi di alcuni virologi, degli Open day Astrazeneca se il ministro voglia o meno fare azioni per bloccare o riparametrare gli open day.

Oltre al ministro Speranza, presenti al question time anche il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e la ministra della Giustizia, Marta Cartabia.