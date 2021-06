Cinque persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in provincia di Piacenza. Un tir e un furgone si sono scontrati nel tratto della bretella di collegamento tra le autostrade A1 e A21 nel comune di Fiorenzuola d’Arda. Il furgone, a bordo del quale c’erano cinque occupanti, non ancora identificati alla polizia, si è schiantato contro un tir che lo precedeva. I cinque sono tutti morti sul colpo. Il tratto di autostrada è stato completamente chiuso al traffico. Sul posto mezzi del 118 e vigili del fuoco.