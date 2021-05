Un trattore agricolo con rimorchio si è scontrato con l’Alfa Mito sulla quale viaggiava e per il giovane calciatore non c’è stato niente da fare. Ha perso la vita così, in un incidente stradale vicino alle Terme dei Papi a Viterbo, giovedì pomeriggio, Federico Gentili, 29 anni e atleta conosciuto in zona. Sono ancora in corso d’accertamento le cause che hanno portato allo scontro tra il suo mezzo e il trattore, ma ciò che è stato appurato è che l’impatto è stato molto violento, con il carico del mezzo agricolo che si è ribaltato finendo sull’auto di Gentili, uccidendolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Civitavecchia e di Viterbo che, utilizzando un’autogru, hanno cercato di liberare il corpo intrappolato tra le lamiere dell’auto. Una volta estratto i paramedici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per Gentili non c’è stato nulla da fare.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati da amici e compagni di squadra delle varie società in cui il giovane ha militato. Il Comune di Oriolo Romano, dove viveva, ha proclamato il lutto cittadino. Mentre il Fidene, l’ultima squadra di cui ha vestito la maglia, ha dedicato a colui che era conosciuto come un bomber di razza un messaggio sul profilo Facebook ufficiale: “Vogliamo ricordarti così, con il sorriso sul volto dopo un goal segnato. Un grande uomo. Un grande giocatore. Un grande amico. Un esempio di ragazzo. Fidene è vicina alla famiglia. Ciao Fede”.

Foto dal profilo Facebook ASD Fidene