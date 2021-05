La notizia ha sconvolto la Gran Bretagna, e soprattutto i colleghi e gli ascoltatori di Bbc, dove era una voce nota. La pluripremiata conduttrice radiofonica della rete Lisa Shaw, 44 anni, è morta in ospedale dopo aver sofferto di coaguli di sangue in seguito alla vaccinazione con AstraZeneca. La donna, che non aveva problemi di salute noti, ha sviluppato forti mal di testa una settimana dopo aver ricevuto la dose di vaccino e si è ammalata gravemente pochi giorni dopo. È morta venerdì scorso in ospedale a Newcastle dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva per coaguli di sangue ed emorragie. Sono in corso le indagini per capire se la somministrazione del siero e la sua morte siano o meno collegate. Il certificato di morte stilato elenca il vaccino come uno dei possibili fattori presi in considerazione in collegamento col decesso.

Thank you for your kindness in remembering our amazing colleague, Lisa Shaw.

Today we dedicated a special programme remembering and celebrating Lisa, and we tried to include as many of your memories as we could.

You can listen here: https://t.co/QJTZ4fQ3rE pic.twitter.com/qCtZ6qdzqV

— BBC Radio Newcastle (@bbcnewcastle) May 24, 2021