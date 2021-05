Ha cominciato a sparare intorno alle 6 di mattina, a inizio turno, uccidendo e ferendo varie persone. Un uomo, al momento non identificato, ha aperto il fuoco uccidendo almeno 8 persone, secondo quanto riferito dalla polizia, in un deposito ferroviario a San Josè, in California, nel momento in cui gli operatori e gli addetti alla manutenzione si preparano ad avviare il servizio. Secondo quanto reso noto dall’ufficio dello sceriffo di Santa Clara, si è poi suicidato. Si tratterebbe di un uomo sui 50 anni e all’interno della sua abitazione sono state rinvenute diverse armi da fuoco e munizioni.

Tra le vittime della sparatoria ci sono dei dipendenti della Valley Transportation Authority, la società che gestisce tre linee di ferrovia leggera e 70 linee di autobus regionali. Al momento non si sa se l’aggressore fosse anche lui un dipendente. “Quello che è chiaro è che stiamo soffrendo un’epidemia di violenza da armi da fuoco”, ha commentato la vice portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, specificando che la presidenza “sta monitorando la situazione”.

Il sindaco ha detto che sono stati evacuati gli uffici della Vta e il sito del Mercury News, il giornale di San Josè, cita una televisione che ha riportato la testimonianza della madre di un dipendente dalla società secondo cui la sparatoria sarebbe avvenuta durante una riunione sindacale nel quartier generale dell’azienda dei trasporti. La sparatoria è avvenuta in una struttura che si trova accanto al dipartimento dello sceriffo della contea di Santa Clara e dall’altra parte dell’autostrada per l’aeroporto. È un centro di controllo del transito che immagazzina i treni e dispone di un cortile di manutenzione.