Una bambina tedesca di 4 anni ha perso la vita a Palinuro, frazione di Centola (Salerno). La piccola, nel primo pomeriggio, stava percorrendo un sentiero in compagnia dei suoi genitori quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitata in un dirupo di circa 30 metri per poi terminare in mare. Inutili i soccorsi. Il corpo è stato recuperato in mare da una motovedetta della Guardia Costiera e trasportato al porto di Centola. “Esprimo vicinanza alla famiglia. Sono molto rammaricato per l’accaduto. È una tragedia che sconvolge l’intera comunità”, ha detto all’Ansa il sindaco Carmelo Stanziola che ha raggiunto il porto dove sono presenti anche i carabinieri della compagnia di Sapri. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, sono state delegate alla Capitaneria di Porto. La piccola, in compagnia dei genitori in vacanza nel Cilento, era impegnata su di un percorso trekking sul sentiero dei Fortini quando ha perso l’equilibrio ed è precipitata in mare.

Foto di archivio